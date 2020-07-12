السيسي: فيه مناطق في القاهرة مش هيصدر ليها تراخيص تاني خالص
كتب- محمد نصار:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن عدة أماكن في محافظة القاهرة لن يصدر لها ترخيص بناء على الإطلاق، مضيفا: "مش هيطلع لها ترخيص تاني خالص".
وأوضح الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروع الأسمرات 3، اليوم الأحد: "اللي هيصدر ليها ترخيص لو اشتراطات المباني كانت بتقول 5 أدوار هيبقى دورين بس".
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