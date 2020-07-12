بالتقسيط وتخفيض 20%.. ما مبادرة الحكومة الجديدة لتشجيع الاستهلاك (سلع وأجهزة وأثاث)

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن مبادرة جديدة لتحفيز الاستهلاك الخاص ودعم المنتج المحلي، وعلى رأسهم حاملي البطاقات التموينية.

وأوضحت السعيد، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعدد من المشروعات القومية في مجال الإسكان الاجتماعي، أن هناك دراسات خاصة لبحث تفضيلات المستهلكين، عبر خبراء ومتخصصين، وتم مناقشة الخبراء والاستعانة بالدراسات لتحديد السياسيات الأفضل للاقتصاد.

وأكدت الوزيرة، أن المبادرة تستهدف تخفيض إضافي بقيمة 4 لـ 5%، عن طريق التقسيط، وبخصومات 20% ويستفيد منها حاملي البطاقات التموينية المقدرين بـ 64 مليون مواطن، متابعة: نتحدث عن مبادرة بحجم سلع يصل لـ 100 مليار جنيه.

وتابعت: أنه تم طرح العديد من السلع بأسعار مخفضة، والدولة تعمل على زيادة المنتج من السلع مع زيادة إنتاج المواطنين ما يحرك عجلة الحياة والاقتصاد سواء داخل المصانع أو على مستوى الاستهلاك.

وأوضحت أن المبادرة التي أطلقتها الحكومة يستفيد منها حاملي البطاقات التموينية للحصول على السلع المعمرة وغير المعمرة ومجموعة كبيرة من الإلكترونيات والأجهزة المنزلية الخفيفة والثقيلة والملابس الجاهزة والأثاث وكل المنتجات الخاصة بتشطيبات المنازل.

وأكدت أن الدولة المصرية، أجرتت اتفاقا مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف المصرية لإشراك مجموعة كبيرة من المنتجين والمستشمرين في مبادرة انتاج السلع المختلفة، لافتة إلى أن المبادرة تلزم المنتجين على إجراء تخفيض من 20% الى 25% أثناء فترة المبادرة على السلع.

وأوضحت أنه جرى الاتفاق مع شركات التقسيط والتمويل المختلفة.​