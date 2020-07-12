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"السيسي: "الشقة اللي بتاخدها بـ200 ألف تكلفتها 400

11:23 ص الأحد 12 يوليه 2020
"السيسي: "الشقة اللي بتاخدها بـ200 ألف تكلفتها 400

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تراعي كافة فئات المجتمع في مختلف مشروعاتها.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع الأسمرات 3، اليوم الأحد: قولنا المواطن اللي حتى دخله 8 آلاف جنيه مش متاح ليه ياخد شقة إسكان اجتماعي، وفرنا ده.

وتابع الرئيس: الشقة بتكلفنا ضعف التمن بالمرافق وسعر الأرض، يعني الشقة اللي بتاخدها بـ200 ألف جنيه تكلفتها 400 ألف.

الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع الأسمرات المشروعات القومية السيسي

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