"السيسي: "الشقة اللي بتاخدها بـ200 ألف تكلفتها 400
كتب- محمد نصار:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تراعي كافة فئات المجتمع في مختلف مشروعاتها.
وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع الأسمرات 3، اليوم الأحد: قولنا المواطن اللي حتى دخله 8 آلاف جنيه مش متاح ليه ياخد شقة إسكان اجتماعي، وفرنا ده.
وتابع الرئيس: الشقة بتكلفنا ضعف التمن بالمرافق وسعر الأرض، يعني الشقة اللي بتاخدها بـ200 ألف جنيه تكلفتها 400 ألف.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
81158
عدد المصابين
-
23876
عدد المتعافين
-
3769
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
12597849
عدد المصابين
-
7090230
عدد المتعافين
-
560026
عدد الوفيات
إعلان