السيسي عن مخالفات البناء: لا يمكن نقبل التجاوزات تاني
كتب- محمد نصار:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة ظلت تتعامل مع مخالفات البناء والتعديات خلال 10 سنوات بمنتهى الرفق وطول البال لمحاولة احتواء الظاهرة دون إجراءات حادة.
وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع الأسمرات 3، اليوم الأحد: بفكر نفسي إن الإجراء القاسي في نوفمبر 2016 دي نتائجه، وإجراءات مخالفات البناء والتصدي لها معندناش حاجة نداريها ولا يمكن نقبل تاني نتجاوز وتنمو عشوائيات وناخد أراضي الدولة، حجم المخاطر هائلة على الدولة المصرية.
وتابع السيسي: إدينا الناس فرصة تستوعب إن الاستمرار في هذا الموضوع مش هيكون، كل أجهزة الدولة والمحافظات والوزارات والأمن وكل من هو معني لن نتردد أبدا في الوقوف أمام هذه الظاهرة، نعود مرة أخرى للتعامل مع الأمور.
الخبر التالى:"السيسي: "الشقة اللي بتاخدها بـ200 ألف تكلفتها 400
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
81158
عدد المصابين
-
23876
عدد المتعافين
-
3769
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
12597849
عدد المصابين
-
7090230
عدد المتعافين
-
560026
عدد الوفيات
إعلان