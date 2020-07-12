السيسي عن مخالفات البناء: لا يمكن نقبل التجاوزات تاني

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة ظلت تتعامل مع مخالفات البناء والتعديات خلال 10 سنوات بمنتهى الرفق وطول البال لمحاولة احتواء الظاهرة دون إجراءات حادة.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع الأسمرات 3، اليوم الأحد: بفكر نفسي إن الإجراء القاسي في نوفمبر 2016 دي نتائجه، وإجراءات مخالفات البناء والتصدي لها معندناش حاجة نداريها ولا يمكن نقبل تاني نتجاوز وتنمو عشوائيات وناخد أراضي الدولة، حجم المخاطر هائلة على الدولة المصرية.

وتابع السيسي: إدينا الناس فرصة تستوعب إن الاستمرار في هذا الموضوع مش هيكون، كل أجهزة الدولة والمحافظات والوزارات والأمن وكل من هو معني لن نتردد أبدا في الوقوف أمام هذه الظاهرة، نعود مرة أخرى للتعامل مع الأمور.

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