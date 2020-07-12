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رأس ماله 2 مليار جنيه.. معيط: إنشاء صندوق لتسهيل حصول المواطنين على شقق وأراض وخدمات

11:06 ص الأحد 12 يوليه 2020
رأس ماله 2 مليار جنيه.. معيط: إنشاء صندوق لتسهيل حصول المواطنين على شقق وأراض وخدمات

محمد معيط

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم الانتهاء خلال الفترة الماضية، من 414 ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة 52 مليار جنيه، وهناك مبادرة لإنشاء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، مساحة الوحدة 90 متر بتكلفة 70 مليار جنيه.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح عددا من المشروعات القومية، والمرحلة الثالثة من إسكان الأسمرات، صباح الأحد، بحضور الرئيس السيسي، أنه بنهاية الـ3 سنوات المقبلة سيتم الانتهاء من 765 ألف وحدة بتكلفة 165 مليار جنيه، التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار وزير المالية، إلى أنه هناك مبادرة لإنشاء صندوق ضخم "قابض"، به تمويل 2 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، لضمان الاستهلاك وضمانات على وحدات الإسكان، للفئات غير المنطبق عليهم شروط الحصول على وحدات إسكان اجتماعي، استكمالا للمبادرات التي تنتهجها الدولة المصرية، لدفع عجلة الاقتصاد، وزيادة القدرات الاستهلاكية.

ولفت وزير المالية، إلى أن الصندوق يهدف إلى تحفيز الشركات على البيع بالتقسيط ،وتقديم قروض المواطنين والتمويل، وتوفير الضمان، وتسهيل قدرة المواطنين على الحصول على سلع وخدمات وشقق وأراضي، ويجعل المصانع تشتغل أكثر وتقوم بتعيين الكثير من الشباب.

وأكد وزير المالية، أن الصندوق يساعد على زيادة النمو عبر تحفيز الاستهلاك، وزيادة حجم الطلب الكلي على السلع وشراء والخدمات، وتغطية جزء من المخاطر التمويلية لشراء السيارات والعقارات، واستبدال المكيفات القديمة بأحدث بتكلفة معقولة مقسطة لخفض استهلاك الكهرباء، ما يؤدي إلى تشغيل المصانع و خفض فواتير الكهرباء للمواطنين، وتشغيل المصانع.

ونوه إلى أن نتائج الموازنة للعام الماضي طيبة جدا، وتمكنت من امتصاص صدمة انتشار فيروس كورونا، وهو ما سيتم إيضاحه الفترة المقبلة.

محمد معيط وزارة المالية الإسكان الاجتماعي المشروعات القومية السيسي إسكان الأسمرات

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