السداد على 20 سنة بفائدة 8%.. كيف تحصل على شقة من الإسكان بـ3 مشروعات (جاهزة للتسليم)



كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح أول إعلانات بيع الوحدات السكنية، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتوسطي الدخل، في عدد من المدن الجديدة بمساحات تتراوح بين 100م2 و150م2 كاملة التشطيب، وبأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.

وينشر (مصراوي) تفاصيل الطرح الجديد من شقق صندوق الإسكان الاجتماعي، والتي جاءت على النحو التالي:

الطرح الجديد من صندوق الإسكان الاجتماعي يصل لـ2271 وحدة موزعة على مستوى 9 محافظات: وهي القاهرة - الجيزة – القليوبية – المنوفية - الشرقية – أسيوط – دمياط – المنيا – قنا)، والمشروعات (دار مصر – جنة – سكن مصر).

ويأتي هذا الطرح في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل الصادرة بتاريخ 19 ديسمبر 2019، والتي تم تعديلها مارس الماضي، لإتاحة التمويل لمُتوسطي الدخل بسعر عائد 8% مُتناقصة سنويًا لمدة تصل إلى 20 عامًا.

حيث خصص البنك المركزي 50 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري، وتمنحها البنوك للعملاء بفائدة 8% متناقصة، لمدة سداد تصل إلى 20 عامًا، كما تم السماح لشركات إعادة التمويل العقاري بالمشاركة في المبادرة، بإعادة تمويل محافظ شركات التمويل العقاري التي تنطبق عليها شروط المبادرة.

وللاستفادة من المبادرة يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لدخل الأسرة 50 ألف جنيه، وبالنسبة للأعزب ألا يتجاوز دخله الشهري الـ40 ألف جنيه، على أن يكون الحد الأقصى الذي يحصل عليه العميل للتمويل العقاري ضمن هذه المبادرة يبلغ 2.250 مليون جنيه، ولا تزيد مساحة الشقة عن 150 مترا وتكون جاهزة للتسليم وكاملة التشطيبات.

المشروع الأول.. سكن مصر:

تتواجد شقق سكن مصر في 5 مدن بإجمالي 691 شقة بوهم (أكتوبر الجديدة - المنيا الجديدة – غرب قنا – ناصر غرب أسيوط – القاهرة الجديدة) كما تتراوح المساحات من 106 متر وحتى 118 مترًا.

وتبدأ أسعار شقق سكن مصر من 364 ألف وحتى 950 ألف جنيه، حيث يصل سعر الشقة الـ 106 متر في المنيا الجديدة لـ364 ألف جنيه، وفي مدينة أكتوبر الجديدة تصل لـ676 ألف جنيه، أما في مدينة القاهرة الجديدة وهى الأغلى ضمن هذا المشروع وتتراوح أسعار شقق سكن مصر من811 ألف جنيه وحتى 880 ألف جنيه، لكن في مدينتى غرب أسيوط وغرب قنا تبدا الشقق من 368 ألف جنيه، وتصل لـ 395 ألف جنيه.

ويصل مقدم الحجز لشقق سكن مصر 40 ألف جنيه، بجانب مبلغ 500 جنيه كمصاريف للتسجيل (لا تُرد ولا تُسترد).

المشروع الثاني.. دار مصر:

يتضمن مشروع دار مصر طرح وحدات في 4 مدن، هم (15 مايو – العاشر من رمضان – السادات – حدائق أكتوبر) بإجمالي عدد 575 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح من 130- 140 مترًا.

وتصل الأسعار في مدينة حدائق أكتوبر لـ981 ألف جنيه، وفي مدينة العاشر من رمضان لـ610 ألف للشقق الـ115 مترا، أما في مدينة السادات تصل الشقة لـ680 ألف، ومدينة 15 مايو تصل الشقة الـ130 مترًا لـ831 ألف جنيه.

ويصل مقدم الحجز لشقق دار مصر 60 ألف جنيه، بجانب مبلغ 500 جنيه كمصاريف للتسجيل (لا تُرد ولا تُسترد).

المشروع الثالث.. جنة:

أما مشروع جنة فيتم طرح وحدات في 4 مدن، هم: (6 أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – الشيخ زايد) بإجمالي عدد 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح من 100-150 مترًا.

وعن الأسعار في مشروع جنة يصل سعر الشقة الـ100 متر في مدينة أكتوبر لـ966 ألفا، والشقة الـ130 متر أصبحت بمليون و255 ألفا، وفي مدينة الشيخ زايد، تصل الشقة الـ100 متر سجلت مليون و216 ألفا، ومدينة دمياط الجديدة وصلت الشقة الـ130 مترا لمليون و200 ألف جنيه.

ويصل مقدم الحجز لشقق جنة 80 ألف جنيه، بجانب مبلغ 500 جنيه كمصاريف للتسجيل (لا تُرد ولا تُسترد).

طريقة ومواعيد التقديم:

- سيتم فتح باب سداد مقدمات جدية الحجز المطلوبة للمشروعات الثلاثة، وإتاحة الاطلاع على كراسة الشروط المُرفقة بالموقع الالكتروني بالإضافة إلى تسجيل البيانات الخاصة بصاحب الطلب

وتقديم طلب حجز الوحدة السكنية لمدة شهر بداية من يوم الأحد 19 يوليو وحتى 20 أغسطس المقبل، حيث سيتم التقديم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق cservices.shmff.gov.eg.

وبعد الحجز والتخصيص، يتم سداد نسبة 10% من إجمالي ثمن الوحدة كمبلغ استكمال لمُقدم جدية الحجز بعد ثلاثة أشهر من تاريخ غلق الحجز بالموقع الإلكتروني، حيث سيتم اتاحة شهر كحد أقصى لسداد المبلغ المطلوب، وذلك بنفس الطريقة السابق السداد بها لمُقدم جدية الحجز.