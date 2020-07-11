إجراءات احترازية مكثفة في مطار طابا استعدادًا لعودة الرحلات السياحية

كتب- محمد عبيد:

نفذت وزارة الطيران المدني كافة الإجراءات الاحترازية في مطار طابا الدولي، استعدادًا لاستئناف الحركة الجوية واستقبال أولى الرحلات السياحية قادمة من بولندا 29 يوليو الجاري، عقب عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية وتشغيل الفنادق بالمناطق السياحية، وفقًا للضوابط التي حددتها وزارتي السياحة والصحة، للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.

وقالت مصادر في وزارة الطيران المدني، إنه تم تطبيق عدد كبير من الإجراءات الاحترازية المشددة داخل المطار، وزودت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، المطار بمنظومة كاميرات حرارية تعمل إلكترونيًا للكشف على درجة حرارة الركاب، كما تم تنفيذ إجراءات التباعد الإجتماعي داخل صالات السفر والوصول، بوضع مسافات وتباعد بين الركاب أثناء إجراءات السفر والوصول لتقليل مخاطر انتقال العدوى بفيروس كورونا.

وأشارت المصادر، إلى أن الإجراءات الاحترازية تضمنت توفير مسافات كافية للتباعد الاجتماعي بين مقاعد انتظار المسافرين للرحلات داخل صالات السفر بمطارات الجمهورية، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية يجب على المسافرين اتباعها للحفاظ على سلامتهم منها نظافة اليدين وارتداء الكمامة الطبية، كما شملت الإجراءات الاحترازية وضع علامات على أرضيات المطار للتنبيه على المسافرين بأهمية التباعد الجسدي، أثناء إنهاء إجراءات الوصول والسفر، بالإضافة إلى أعمال التعقيم والتطهير داخل الصالات بشكل دوري.