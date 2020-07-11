"مصر واجهة تاريخية مفضلة".. تعاون مصري هولندي لترويج السياحة في أوروبا

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة لتنشيط السياحة، عقد اجتماع مع لمجموعة لوكشوري تور الهولندية، لعرض وجهات النظر المشتركة للترويج للمقاصد السياحية المصرية، من داخل دول الاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان اليوم، حضر الاجتماع، ماجد أبوسديرة، رئيس قطاع السياحة الدولية بهيئة تنشيط السياحة، والمدير العام لمجموعة لوكشوري تور الهولندية عبدالله أبو الزين.

أكد ماجد أبو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية، أهمية السوق المصرية لما تتمتع به من منتجات سياحية فريدة، بالإضافة إلى التزام الفنادق العاملة والحاصلة على شهادة السلامة الصحية بالإجراءات الوقائية.

ونصح أبوسديرة، بضرورة التعامل مع الشركات السياحية المصرية، وشركات الطيران الوطنية، لتسيير رحلات مباشرة بين هولندا والمقاصد السياحية.

من جانبه، قال عبدالله أبو الزين، مدير عام مجموعة لوكشوري تور الهولندية، إنه تم التنسيق مع هيئة تنشيط السياحة، للعمل على ترويج المقصد المصري في عدة دول بالاتحاد الأوروبي، لترسيخ الصورة الذهنية، عن ما يتمتع به المنتج السياحي المصري.

وأشار أبو الزين، إلى مساندة القطاع السياحي المصري، من خلال المعارض الدولية داخل الاتحاد الأوروبي، وتسليط الضوء لإعادة تفعيل مصر كواجهة سياحية تاريخية مفضلة لأوروبا.

وأضاف أن هيئة تنشيط السياحة، أوصت بالتعامل مع الشركات السياحية المصرية المدرجة وفقا للقانون المصري تحت مظلة وزارة السياحة والآثار، وتخضع لإشراف الوزارة ليكون هناك مصداقية. موضحاكما أن الفترة المقبلة ستشهد ترويجا سياحيا مشتركا بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة، لجعل مصر كواجهة موصى بها سياحيا على المستوى الأوربي.

وأشار إلى أن وزارة السياحة، ستقدم كافة سبل الدعم والتعاون الممكن لرفع مستوى التعاون و إنجاح التعاون ليكون له نتائج فعالة على أعلى المستويات، على أن يتم الاطلاع على المعارض و المؤتمرات الدولية للمشاركة فيها.

وأعرب مدير الشركة، أنه في صدد تسخير كافة المواقع الإلكترونية، ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بشركاته، لترويج المقصد المصري.

واقترح عبدالله أبو الزين، استعداده لفتح شركة هولندية في مصر بكوادر مصرية وتحت قانون السياحة المصري وبمقاييس الجودة الأوربية وتعتبر هذه المبادرة هي الأولى من نوعها على المستوى الأوروبي، وخاصة في هذه الفترة التي تعتبر من الفترات الصعبة التي يمر بها قطاعي السياحة والطيران في العالم.