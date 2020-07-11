رئيس جامعة الأزهر يتابع عمليات التطوير بمستشفيي "سيد جلال" و"الحسين"

كتب- محمود مصطفى:



تفقد الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، السبت يرافقه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة، المشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتور حسين ابوالغيط، عميد كلية الطب، مستشفيي سيد جلال والحسين.

وجاءت الزيارة، ضمن المتابعة الميدانية المستمرة؛ للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدَّمة والإجراءات الاحترازية التي يقوم بها قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر في سبيل الحفاظ على صحة المواطنين المترددين عليها وسلامتهم.

وتفقد رئيس الجامعة والوفد المرافق، مبنى الطوارئ بمستشفى سيد جلال، ووقفوا على تجهيزات سكن النواب ودور الرعاية ومناظير الجهاز الهضمي والحروق والتجميل وباقي الأقسام.

وتفقد رئيس جامعة الأزهر، التجهيزات والاستعدادات الجاري العمل بها في قاعات المؤتمرات والمدرجات الرئيسة بمستشفى الحسين الجامعي، وتعرف على نوعية المواد المستخدمة، ومشاهدة النماذج المعدة لتزيين المدرجات بالمستشفى وتجليدها.



وكان في استقبال رئيس الجامعة والوفد المرافق له الدكتور عبد العزيز يحيى، مدير عام مستشفى سيد جلال الجامعي، والدكتور أحمد عبدالجليل، مدير عام مستشفى الحسين الجامعي، والدكتور فيصل زايد، نائب مدير مستشفى الحسين الجامعي.

وبعد انتهاء الجولة التفقدية بالمستشفيات، قام رئيس الجامعة والوفد المرافق بالمرور على كلية اللغة العربية بالدَّراسة؛ لمتابعة سير العمل بلجان الامتحانات، والوقوف على الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة منسوبي الجامعة في ظل أزمة فيروس كورونا.