وزيرا السياحة والطيران يلتقيان بمستثمري طابا ونويبع لمناقشة معوقات القطاع

كتب- يوسف عفيفي:

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل النهوض بالقطاع السياحي كونه أحد أهم روافد الاقتصاد القومي.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال اجتماع وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مع مستثمري مدينتي طابا ونوبيع للاستماع لمشكلاتهم وبحث معوقات التنمية السياحية بالمنطقة.

حضر اللقاء أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، وتامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، وسامي سليمان رئيس جمعية مستثمري طابا ونويبع.

وأشار الوزير إلى أن القيادة السياسية والحكومة تقوم بتذليل كافة العقبات الممكنة لدفع العمل في القطاع السياحي وتقديم الدعم اللازم للتخفيف عن كاهل هذا القطاع الهام خاصة وأن القطاع الخاص هو شريك النجاح وأنه القاطرة الحقيقية للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

وخلال اللقاء أشاد المستثمرون بحرص الدكتور خالد العناني على زيارتهم ولقائهم بمدينة طابا للاستماع لمشكلاتهم، مؤكدين أن الوزير لم يكتف باللقاءات المتعددة التي عقدها بالقاهرة مع سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري طابا ونويبع لشرح مشكلاتهم في هذه المنطقة، بالإضافة إلى ما تقدم به الاتحاد المصري للغرف السياحية بل حرص على لقائهم جميعا.

وتمت مناقشة عدد من المشكلات التي تواجه قطاع السياحة بطابا ونوبيع مع طرح مقترحات لحلها، منها البنية التحتية وتسهيل الإجراءات والمساندات المالية واللوجيستية للمستثمرين وخاصة المتعثرين بالقطاع السياحي بهذه المنطقة منذ سنوات طويلة لما شاهدته المنطقة من تحديات سياحية خلال الـ15 عامًا الماضية وإيجاد حلول لهم، بالإضافة إلى مناقشة تسهيل بعض إجراءات التراخيص، ورفع كفاءة وسائل الوصول إلى طابا ونويبع، وزيادة الخدمات بالمنطقة.

ومن ناحيته، قال وزير الطيران المدني، إنه ليس هناك أي موانع من تسيير عدد من رحلات الطيران لمطار طابا شريطة مساهمة المستثمرين في تلك الرحلات حتى عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية.

حرص الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، توليه حقيبة الوزارة في ديسمبر الماضي على عقد لقاءات موسعة مع العديد من المستثمرين السياحيين بالمحافظات السياحية المختلفة منها البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر، للاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم لدعم وزيادة حركة السياحة الوافدة إلى هذه المحافظات، وبحث التحديات التي تواجه صناعة السياحة بها.

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