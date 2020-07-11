وزير السياحة يتفقد الإجراءات الوقائية بمراكب شرم الشيخ (صور)

كتب- يوسف عفيفي:

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، أحد المراكب السياحية بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة تطبيق ضوابط السلامة الصحية والإجراءات الوقائية التي أقرتها الوزارة، خاصة مع استئناف حركة السياحة الوافدة من أول يوليو الجاري في 3 محافظات هي البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح كمرحلة أولى.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال الزيارة الحالية للوزير، إلى محافظة جنوب سيناء.

وتفقد الوزير المركب السياحي، وتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات والإجراءات الوقائية منذ دخول الزائرين للمركب، وإجراءات تعقيم وتطهير الأمتعة وقياس درجات الحرارة للزائرين والعاملين ومدى التزام العاملين بالضوابط الخاصة بهم، بالإضافة إلى التأكد من وجود إرشادات وعلامات الوقوف داخل المركب والسلم والممرات ودورات المياه.

وخلال الجولة، حرص عدد من السائحين الأوكرانيين والبيلاروس الذين كانوا متواجدين على متن المركب، على الحديث مع الوزير والتقاط الصور التذكارية معه.

من ناحيته، اطمأن وزير الطيران منهم على مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية من تباعد وغيرها من ضوابط السلامة الصحية، حيث أشاد السائحون بالضوابط والاشتراطات المقررة من الوزارة، مشيرين إلى جو مصر الدافئ وشواطئها وأماكنها المفتوحة، التي توفر مناخًا صحيًا مثاليًا لرحلاتهم السياحية حيث قضوا أوقاتًا رائعة في مدينة شرم الشيخ.

وأشاروا إلى أنهم سينقلون ما شاهدوه من التزام بالفنادق بضوابط السلامة الصحية التي أعلنتها مصر عند عودتهم إلى بلادهم، وسيدعون أصدقاءهم وزملاءهم وأهلهم للسفر إلى مصر في رحلات سياحية.