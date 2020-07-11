وزير النقل: وصول 10 عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية

كتب- أسامة علي :

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة، بإجمالي 10 عربات إلى ميناء الإسكندرية؛ ليبلغ إجمالي ما وصل حتى الآن إلى مصر 33 عربة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة.

وأضاف الوزير أن الصفقة تعد الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر التي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة "ترانسماش" الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونًا و50 ألف يورو .

وأكد وزير النقل أن العربات التي وصلت إلى ميناء الإسكندرية هي 10 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وسيتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات بمعدل 35 عربة لكل دفعة، وفقاً للجدول الزمني المحدد.

وتابع الوزير بأن صفقة الـ1300 عربة الجديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 عربة درجة ثانية فاخرة، و90 عربة درجة أولى فاخرة، و30 عربة بوفيه مكيفة)، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية

ولفت وزير النقل إلى أنه سيتم تركيب العربات الجديدة التي وصلت ودفعات العربات الجديدة التي ستصل تباعًا مع الجرارات الجديدة ؛ ليرى المواطن خلال الفترة القادمة بدء تشغيل عدد من القطارات المكونة من جرارات وعربات كلها جديدة؛ للارتقاء بمستوى الخدمة، وذلك في إطار خطة تشغيل جديدة وشاملة لتشغيل السكة الحديد تعتمد على تقديم أعلى مستوى من الخدمة لجمهور الركاب.