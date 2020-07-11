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مطار أسيوط يستقبل أولى رحلات الطيران القادمة من صلالة تقل ١٥٠ راكبًا

03:47 م السبت 11 يوليه 2020
مطار أسيوط يستقبل أولى رحلات الطيران القادمة من صلالة تقل ١٥٠ راكبًا

مطار أسيوط

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار أسيوط الدولي، اليوم السبت، إن المطار استقبل أولى رحلات شركة "السلام إير" القادمة من مطار صلالة في سلطنة عمان، والتي كان على متنها ١٥٠ راكبًا من جنسيات مختلفة، وسوف تنظم الشركة رحلات أسبوعية إلى المطار بعد افتتاح خط الطيران الجديد.

وأضافت مصادر بالشركة المصرية للمطارات أنه تم استقبال الطائرة برش المياه فور الهبوط، كتقليد شائع معبر عن السعادة لوصول أولى الرحلات.

وتابعت المصادر: استقبل الركاب القادمين الطيار أشرف عادل مدير مطار أسيوط الدولي، وفريق العلاقات العامة الذي أشرف على إنهاء إجراءات وصول الركاب.

وأشارت المصادر إلى التزام فريق العلاقات والركاب بتعليمات وزارة الصحة المصرية بإجراءات السلامة والتطهير، وقياس درجة الحرارة، والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات المعلنة في أنحاء المطارات المصرية؛ لتوعية الركاب والحفاظ على سلامتهم وسلامة العاملين بالمطارات المصرية.

مطار أسيوط رحلات الطيران مطار صلالة سلطنة عمان

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