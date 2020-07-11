استجابت سريعًا لبلاغ "طفل تندة البلكونة".. "قومي الطفولة" يشكر "الداخلية"

كتب- أحمد جمعة:

تقدَّم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر إلى وزارة الداخلية؛ لسرعة استجابتها وتعاملها مع البلاغ المقدم من خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس، بشأن الفيديو الذي تم رصده بعد تداوله وانتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه طفل يجلس على تندة بلكونة مسكنه، بمدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية.

وأوضحت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة د.سحر السنباطي، في بيان لها اليوم السبت، أنه فور رصد خط نجدة الطفل هذا الواقعة، تم تحرير بلاغ بتاريخ 10 يوليو، مشيرة إلى أنه على الفور توجهت إخصائية من خط نجدة الطفل بالشرقية إلى مدينة العاشر من رمضان، وتحرت عن مسكن الطفل، وبتأكدها من صحة الفيديو تم إبلاغ قسم شرطة أول العاشر من رمضان؛ حيث تم اصطحاب الطفل ووالده إلى ديوان القسم واستدعاء الأم التي كانت خارج المحافظة.

وقالت السنباطي إنه في ضوء ما تبين من أقوال شهود الواقعة والطفل وإخوته ووالدته، أن الطفل هو من قام بالجلوس على تندة بلكونة مسكنه، وأن الأب لدى مشاهدته له تدخل لمنعه، وجاء ذلك بحضور إخصائية خط نجدة الطفل، وإخصائي لجنة حماية الطفولة بجهاز مدينة العاشر من رمضان.

وأضافت أمين عام المجلس القومي للطفولة أنه تم صرف الأب من ديوان القسم، على أن يقدم نفسه إلى النيابة العامة صباح اليوم لحضور التحقيقات أمام نيابة قسم أول العاشر من رمضان.

وفي هذا الصدد، وجهت الدكتورة سحر السنباطي باتخاد كل الإجراءات اللازمة حيال هذه الواقعة وما تداول بشأنها والتأكد من صحتها والتعامل معها وإخراج الطفل من حالة الخطر وتقديم كل سبل الدعم والرعاية له حال صحة الواقعة، وفقًا لحكم المادتين 96 و99 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

وأكدت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن خط نجدة الطفل سيقدم للنيابة العامة اليوم تقريره ببحث حالة الطفل والتوصية المناسبة، مع مراعاة المصلحة الفضلى له.

وناشدت السنباطي المواطنين بضرورة اهتمامهم بالإبلاغ عن كل ما يشكل خطرًا على الطفل، وذلك اتفاقا مع ما قررته المادة 98 مكرر من قانون الطفل، حتى يتمكن المجلس من التدخل في الوقت المناسب لإنقاذ وحماية أطفالنا.