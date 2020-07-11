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مطار القاهرة يستقبل 15 رحلة دولية تقل 2538 راكبًا

12:45 م السبت 11 يوليه 2020
مطار القاهرة يستقبل 15 رحلة دولية تقل 2538 راكبًا

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن المطار استقبل، اليوم السبت، 15 رحلة طيران دولية، نقلت قرابة 2538 راكبًا من جنسيات مختلفة، قادمة من عدة وجهات سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية.

وأضافت المصادر أن صالات الوصول استقبلت 15 رحلة؛ منها رحلة قادمة من عمان أقلت مصريين عالقين بقطر بعد نقلهم عبر الخطوط العمانية إلى مسقط، بالإضافة إلى رحلات قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، واليمن، وإثيوبيا، وعمان.

وتقوم سلطات المطار بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وَفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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