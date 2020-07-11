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"الصحفيين": صرف بدل التدريب والمعاشات الخميس المقبل

12:04 م السبت 11 يوليه 2020
"الصحفيين": صرف بدل التدريب والمعاشات الخميس المقبل

نقابة الصحفيين

قال محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين والقائم بأعمال أمين الصندوق، إن مجلس النقابة برئاسة ضياء رشوان اتخذ قرارا بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين بالصحف الحزبية والخاصة والمستقلة من ميزانية النقابة وذلك لحين ورود البدل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حيث أن المتبع كل عام هو تأخر البدل الخاص بشهر يوليو لظروف انتهاء السنة المالية.

وأضاف أن المجلس وضع ذلك بالحسبان واتخذ قراره تقديرا لظروف الزملاء ولإقتراب موعد عيد الأضحى المبارك بنهاية الشهر الحالي.

وأوضح شبانة، أن جميع الأمور والخدمات بنقابة الصحفيين تسير بانضباط شديد كما أن الأمور المالية مستقرة إلى حد كبير، وتم تجهيز كافة المبالغ المخصصة لبدل التدريب والتكنولوجيا وكذلك المعاشات لشهر يوليو وتزيد عن ١٢ مليون جنيه وسيتم الصرف بالمواعيد المعتادة والمحددة في حين سيتم صرف بدل التدريب يوم الخميس المقبل ١٦ يوليو.

نقابة الصحفيين المعاشات صرف بدل التدريب

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