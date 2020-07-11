برمز المسدس.. أمين عام مساعد مستقبل وطن يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات "الشيوخ" عن الجيزة

قال المستشار عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إنه تقدم بأوراق ترشحه لخوض انتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة الجيزة، في أول أيام تلقي طلبات المرشحين.

وقدم هلال أوراق ترشحه إلى لجنة الانتخابات بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، بعد استيفاء كل الشروط والأوراق اللازمة للتقدم لانتخابات مجلس الشيوخ، واختار رمز "المسدس" كرمز انتخابي له.

وأضاف الأمين العام المساعد لمستقبل وطن، في تصريحات صحفية أدلى بها، اليوم لسبت، أن عودة مجلس الشيوخ من جديد إلى الحياة النيابية خطوة إيجابية مهمة؛ لمساعدة مجلس النواب في ممارسة دوره التشريعي بشكل أكبر كفاءة ويخفف العبء الكبير الملقى على عاتق البرلمان.

وأضاف هلال أن عودة مجلس الشيوخ للعمل من جديد إلى جانب مجلس النواب تحقق التكامل في منظومة السلطة التشريعية من خلال غرفتي النواب والشيوخ.

وأشار الأمين العام المساعد لمستقبل وطن إلى أن الدولة عازمة على إجراء الانتخابات واستكمال الاستحقاقات الدستورية سواء كانت متعلقة بانتخابات النواب أو عودة مجلس الشيوخ، وذلك رغم الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا.

وطالب المستشار عصام هلال المواطنين بضرورة المشاركة بشكل إيجابي في الانتخابات واختيار من يمثلهم، مع الحرص على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا لتجنب ازدياد أعداد الإصابات.

وحصل "مصراوي" على كشف بأسماء مرشحي مستقبل وطن (محافظة الجيزة) على المقعد الفردي لمجلس الشيوخ.

وفي ما يلي ننشر كشف مرشحي مستقبل وطن بدوائر فردي شيوخ الجيزة، وهم:

- عادل ناصر رقم (١) رمز القلم

- عصام هلال عفيفي رقم (٢) رمز المسدس

- أحمد قطب رقم (٣) رمز السلم

- عمر زايد رقم (٤) رمز الكتاب

- أحمد دياب رقم (٥) رمز قناة السويس

- عمرو عكاشة رقم (٦) رمز سنبلة القمح

- محيي حافظ رقم (٧) رمز الأباجورة

- عمرو القماطي رقم ( ٨) رمز ريموت كنترول