غرف منفصلة لكل طالب.. مدن جامعة القاهرة تواصل استقبال وتسكين المغتربين

كتب- هاني رجب:

قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم السبت، إن المدن الجامعية استقبلت على مدار اليومين الماضيين طلاب 7 كليات؛ هي: الآثار، والزراعة، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، والتربية النوعية، والتمريض، وتم تسكينهم في غرف منفصلة لكل طالب.

وأشار الخشت إلى أنه سيتم استقبال وتسكين باقي طلاب الكليات قبل بدء امتحاناتهم بيومين مع مراعاة أقصى درجات الاحتراز الممكنة للحفاظ على سلامتهم.

جاء ذلك بينما تواصل مدن جامعة القاهرة استقبال وتسكين طلاب الفرق النهائية المغتربين للإقامة بها خلال فترة انعقاد امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، والتي تبدأ بالجامعة اليوم السبت 11 يوليو؛ حيث استعانت المدن الجامعية بالكواشف الحرارية وأجهزة التعقيم على بواباتها للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد قبل تسكينهم.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة قامت بعمليات تعقيم موسعة للمدن الجامعية وعددها 5 مدن؛ هي: مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الطلاب بمنطقة بين السرايات، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الشيخ زايد للطلاب، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا؛ للحفاظ على الصحة العامة داخل المجتمع الجامعي.

ووجه الخشت بتوفير الرعاية الطبية الفائقة للطلاب، واتخاذ أعلى التدابير الاحترازية لمنع العدوى والحفاظ على سلامة الطلبة، كما وجه بتقديم وجبات جافة وطازجة يختار منها الطلاب، حسب رغبتهم، خلال فترة إقامتهم بالمدن.

وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر عقد امتحانات حضورية تحريرية لطلاب السنوات النهائية البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا اعتبارًا من أول يوليو.