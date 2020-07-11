أكثر الكلمات إنتشاراً

محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

"الطيران المدني" الكويتية: 625 عالقًا مصريًا يغادرون للقاهرة وسوهاج عبر 4 رحلات

07:27 ص السبت 11 يوليه 2020
"الطيران المدني" الكويتية: 625 عالقًا مصريًا يغادرون للقاهرة وسوهاج عبر 4 رحلات

أرشيفية

الكويت- (أ ش أ):
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم السبت، مغادرة 625 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظتي القاهرة وسوهاج؛ وذلك عبر 4 رحلات جوية.

وأوضحت الطيران المدني الكويتية- في بيان أن الرحلات تضمنت 3 رحلات على متنها 480 راكبا إلى القاهرة، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى سوهاج.

وأضافت، أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة "العربية - مصر"، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، بواقع رحلتين لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة العربية - مصر وشركة الخطوط الجوية الكويتية.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت، أمس الجمعة، مغادرة 1420 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة وسوهاج وأسيوط والإسكندرية والأقصر؛ وذلك عبر 8 رحلات جوية.

هذا المحتوى من

العالقين المصريين الإدارة العامة للطيران المدني القاهرة رحلات جوية

الخبر التالى:

حدث ليلاً| الكنيسة تحذر من كتب مزورة للإنجيل.. وواشنطن تفرض رسومًا على واردات فرنسية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 80235

    عدد المصابين

  • 23274

    عدد المتعافين

  • 3702

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12192761

    عدد المصابين

  • 7090230

    عدد المتعافين

  • 552534

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان