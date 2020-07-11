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"الوطنية للانتخابات": رابط اللجنة الانتخابية بموقع الهيئة ليس لمجلس الشيوخ

01:48 ص السبت 11 يوليه 2020
"الوطنية للانتخابات": رابط اللجنة الانتخابية بموقع الهيئة ليس لمجلس الشيوخ

أرشيفية

القاهرة- (أ ش أ):
قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض المستشار لاشين إبراهيم، إن الرابط الخاص لمعرفة اللجنة الانتخابية الموجود على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات خاص باللجان الفرعية للاستفتاء على التعديلات الدستورية في 2019، وليس بانتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف المستشار لاشين إبراهيم، في تصريح مساء اليوم الجمعة، أن الهيئة لازالت تقوم بتوزيع الناخبين على اللجان الفرعية داخل المراكز الانتخابية، وذلك يرجع لاتخاذ الهيئة الوطنية قرار بتخفيض عدد الناخبين داخل كل لجنة فرعية ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، وزيادة عدد اللجان ومراكز الاقتراع.

وأوضح أن أي ناخب سيدخل الآن سيجد لجنته الانتخابية في استفتاء الدستور 2019، وفور توزيع الناخبين على اللجان وتحديد الناخبين في الكشوف ومراكز الاقتراع سيتم إتاحته على موقع الهيئة؛ للتسهيل على الناخبين التعرف على اللجنة الانتخابية.​

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الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس الشيوخ رابط اللجنة الانتخابية التعديلات الدستورية

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