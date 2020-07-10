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الكنيسة الكاثوليكية توضح موقفها بشأن الترجمات المنسوبة للإنجيل

07:40 م الجمعة 10 يوليه 2020
الكنيسة الكاثوليكية توضح موقفها بشأن الترجمات المنسوبة للإنجيل

الكنيسة القبطية الكاثوليكية

(مصراوي):

أصدرت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بيانًا بشأن ترجمات الكتاب المقدس التي صدرت من خارج مصر من خلال 4 كتب.

وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، مسئول المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، في بيان له اليوم: "إنه بشأن ترجمات الكتاب المقدس، العهد الجديد، المطبوعة والتي يتم تداولها هذه الأيام على مواقع التواصل الاجتماعي، بعناوين مختلفة، منها على سبيل المثال المعنى الصحيح لإنجيل المسيح، والبيان الصريح لحواري المسيح، الإنجيل. قراءة شرقية، وقراءة صوفية لإنجيل يوحنا، تؤكّد الكنيسة الكاثوليكية بمصر أنها لا تعتمد، ولا تعترف، بهذه الكتب كترجمات مقبولة للعهد الجديد".

وأضاف: "وتؤكد الكنيسة أيضًا أنه لا علاقة لها بمثل هذه الترجمات، سواء من ناحية المحتوى الخاص، ولا من ناحية الذين أعدوها أو نشروها وتوجهاتهم الفكرية أو الدينية".

الكنيسة القبطية الكاثوليكية ترجمات الكتاب المقدس الإنجيل

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