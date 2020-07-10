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رئيس "ائتلاف دعم مصر": شعب مصر جنود إذا لزم الأمر

07:25 م الجمعة 10 يوليه 2020
رئيس "ائتلاف دعم مصر": شعب مصر جنود إذا لزم الأمر

الدكتور عبدالهادي القصبي

(مصراوي)

أشاد عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، بالمناورة العسكرية "حسم 2020"، ومدى جاهزية القاهرة لردع أي تهديد يقترب من الأمن القومي المصري، موضحًا أن مصر لها سيف ودرع يحمي مصالحها القومية ويحمي دعواتها للسلم والسلام.

وأضاف القصبي في بيان له اليوم الجمعة: "نفخر بجاهزية قواتنا المسلحة"، موجهًا التحية لخير أجناد الأرض.

وأكد أن شعب مصر على قلب رجل واحد ويثق دائمًا في قيادته السياسية في أي قرار، وفي أي وقت معلنًا أن شعب مصر كله جنود إذا لزم الأمر.

وأشار القصبي إلى أن مناورة "حسم 2020" رسالة طمأنينة وتأكيد لأعلى درجات الكفاءة والاستعداد القتالي للقوات المسلحة المصرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، كما تؤكد جدية الردع لأعداء الوطن وصد أي تهديدات تمس الأمن القومي المصري، موضحًا أن مصر دولة سلام لا تعادي أحدًا، ولا تتدخل في شأن أحد ولكنها مستعدة للرد الفوري على أي اعتداء من أي جهة حال تهديد مصالحها.

عبدالهادي القصبي ائتلاف دعم مصر الأمن القومي المصري

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