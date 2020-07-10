حدث في 8 ساعات| الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة.. وبشرى لطلاب ثانوي بشأن التاريخ
كتب- أحمد مسعد
شهدت مصر اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها توضيح الحكومة حقيقة 14 شائعة، ونفي وقف البناء نهائيًا، وإعلان الأرصاد ارتفاع نسبة الرطوبة
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية، كالتالي:
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