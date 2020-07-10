"الصحة" تدعو للعمل من المنزل وتقسيم النوبات لتجنب الإصابة بكورونا
كتب- أحمد جمعة:
دعت وزارة الصحة والسكان، إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية داخل أماكن العمل؛ لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك إعادة ترتيب نوبات العمل أو تقسيم فرق العمل أو استمرار العمل من المنزل.
وحثت الوزارة في منشور توعوي اليوم الجمعة، على تجنب الازدحام من خلال إعادة توزيع ساعات العمل للحد من تكدس الموظفين في المساحات المشتركة مثل المداخل أو المخارج؛ للحفاظ على سلامتك وسلامة من حولك في أماكن العمل.
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