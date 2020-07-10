هل يحق للأهلي الاعتراض على طلب تسجيل "الزمالك نادي القرن الحقيقي"؟.. مصدر بالتموين يجيب

كتب –محمد سامي :

كشف مصدر بوزارة التموين، أنه يحق للنادي الأهلي الاعتراض، على طلب رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بتسجيل علامة تجارية تحمل اسم "الزمالك نادى القرن الحقيقى" بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أنه وفقًا للقانون رقم 82 لسنة 2002، الخاص بتسجيل العلامات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فإنه يتم إشهار التصميم أو العلامة التجارية لمدة 60 يوما في الجريدة الرسمية الخاصة بالعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية، وخلال فترة الإشهار عن العلامة يحق لكل من يهمه الأمر الاعتراض على قبول تسجيل التصميم على النموذج المعد لذلك.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أمس، تسجيل شعار نادي الزمالك "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم"، في وزارة التموين، ولكن مصدر بالوزارة كشف أن نادي الزمالك تقدم فقط بطلب للحصول على علامة تجارية ولا يعني ذلك الحصول بالفعل على العلامة التجارية.

اقرأ أيضا:

"تقدم بطلب فقط".. مصدر بالتموين: الزمالك لم يحصل على شهادة تسجيل "نادي القرن"



