بعد "طلب الزمالك".. ننشر الأوراق المطلوبة للحصول على علامة تجارية

كتب - محمد سامي:

بعد ساعات من إعلان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تسجيل شعار "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم"، في وزارة التموين، كشف مصدر بوزارة التموين، أن نادي الزمالك تقدم فقط بطلب للحصول على علامة تجارية ولا يعني ذلك الحصول بالفعل على العلامة التجارية.

وينشر مصراوي القرار المنظم والأوراق المطلوبة لتسجيل العلامة التجارية بوزارة التموين.

أصدر الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 139 لسنة 2019 تم نشره فى الجريدة الرسنية بتاريخ 14 يوليو 2019، لتنظيم الرسوم الخاصة بتسجيل العامة التجارية لدي جهاز تنمية التجارة الداخلية.

ونص القرار في المادة الأولى علي أنه يتم تحصيل مبلع 400 جنيه شهريا، نظير خدمة البحث والاطلاع على قواعد بيانات العلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال الموقع الرسمي للجهاز، وتحصيل 50 جنيها، نظير خدمة تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية من خلال فروع مكاتب السجل التجاري علي مستوى الجمهورية.



ونصت المادة الثانية، على التنبيه على إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية ومكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية تنفيذ هذا القرار.

ونشر الموقع الرسمي لجهاز تنمية التجارة الداخلية، المستندات المطلوبة وخطوات تسجيل علامة تجارية وهي 7 خطوات، أولها مراجعة المستندات واستلامها، وعمل نسخة من الطلب، وتقدير رسوم تقديم الطلب وتحديد رقم متتابع للطلب طبقا للأولوية، وإدخال البيانات الخاصة بالطلب على الحاسب الآلي، وقيد بيانات الطلب فى السجل وآخر الخطوات فتح ملف لمستندات الطلب.

ونشر موقع الجهاز، الأوراق المطلوبة وهي "إسم وعنوان وجنسية ومهنة مقدم الطلب، وما إذا كان مقدم الطلب شركة والغرض منها، ويكفي لملء طلب تسجيل العلامة التجارية، صورة ضوئية من السجل التجاري، إذا كان طالب التسجيل شركة، أو إثبات شخصية مقدم الطلب في حالة عدم وجود سجل تجاري، والعلامة المراد تسجيلها كما تستخدم بالأسواق مع مراعاة تعريب أي حروف أجنبية بالعلامة بشكل واضح، على أن تكون اللغة العربية بالعلامة أكبر من اللغة الأجنبية، حال كون مقدم الطلب مصري الجنسية، بيان مفصل بالسلع أو الخدمات التي سيتم وضع العلامة عليها لوضع العلامة بالفئة أو الفئات الصحيحة وفقاً للتصنيف الدولي للسلع والخدمات (التصنيف الدولي هو تصنيف للسلع والخدمات ل 45 فئة )، تقديم وكالة رسمية موثقة من طالب التسجيل بالتمثيل أمام الجهات المختصة بتسجيل العلامات التجارية، على أن تكون الوكالة القانونية بالصفة (بإمضاء من له حق التوقيع بصفته بالشركة مقدمة الطلب في حال كون مقدم الطلب شركة) مع العلم أنه يمكن ايداع سند الوكالة في خلال 6 أشهر من تاريخ إيداع الطلب.

وأعلن الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية، إطلاق خدمة جديدة وهى الحجز الإلكترونى للعلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال موقع جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث يستطيع العميل الدخول على الموقع الإلكتروني لجهاز تنمية التجارة الداخلية، وحجز الخدمة التي يريدها قبل التوجه إلى مكتب السجل التجاري، للحصول على الخدمة حيث تتيح للمواطن معرفة يوم ذهابه إلى مكتب السجل، وأيضا الوقت المحددة له للتواجد داخل المكتب، في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن التحول الرقمي، وميكنة الخدمات تسهيلا على العملاء، ومنع التزاحم فى المكاتب كإجراء احترازى للوقاية من كورونا.

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