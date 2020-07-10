أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

الحكومة: المنشور المتداول حول عدم وجوبية موافقة جهة العمل على الإجازات الاستثنائية مزور

10:44 ص الجمعة 10 يوليه 2020
الحكومة: المنشور المتداول حول عدم وجوبية موافقة جهة العمل على الإجازات الاستثنائية مزور

مجلس الوزراء

كتب - محمد غايات:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من منشورات منسوبة لمجلس الوزراء، بشأن اعتبار الإجازات الاستثنائية وجوبية، ولا تتطلب موافقة جهة العمل في ظل أزمة كورونا، لا أساس له من الصحة.

وأكد المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أن البيان المنسوب لمجلس الوزراء غير صحيح، وهو منشور مزور يتم تداوله، وأوضح أنه وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء في إطار تطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا، فإن السلطة المختصة بكل جهة تقوم بوضع الضوابط الخاصة بنظام العمل بها وقواعد تشغيل العاملين طبقاً لظروفها ولما تراه محققاً للصالح العام، وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، توفيراً للحماية اللازمة للعاملين بها والمترددين عليها، وناشد مجلس الوزراء المواطنين بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة.

وأشار إلى أنه في إطار تطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها بشكل نسبي، بدأت الوزارات وضع خطة العمل بدواوين كل وزارة والقطاعات المختلفة التابعة لها بدايةً من 1 يوليو الجاري، لعودة انتظام العمل بها مع اتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأهاب المركز، بجميع المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام.

الاجازة الاستثنائية الشائعات مجلس الوزراء جهات العمل

الخبر التالى:

الحكومة تنفي نقل تبعية المحاجر البيطرية والمجازر للهيئة القومية لسلامة الغذاء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 79254

    عدد المصابين

  • 22753

    عدد المتعافين

  • 3617

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12128406

    عدد المصابين

  • 6650675

    عدد المتعافين

  • 551522

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة تكشف حقيقة إعادة فتح قاعات الأفراح ودور المناسبات منتصف يوليو