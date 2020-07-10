الكهرباء تضع خطة لكشف المتلاعبين في العدادات مسبقة الدفع

كتب - محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم البدء في فحص تلقي طلبات المواطنين الراغبين في التحويل من نظام الممارسات إلى عدادات كودية، بعد تقدمهم بالأوراق المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية للكهرباء، وذلك بعد ١٥ أغسطس المقبل، وهو الذي تم تحديده لوقف تلقي طلبات التقديم.

ونوه المصدر، لمصراوى، بأنه يجرى حاليًا وضع استراتيجية وخطة عمل للفترة المقبلة، تتضمن تشكيل لجان بكل قطاع لفحص ومتابعة العدادات مسبقة الدفع ومراقبة استهلاك المواطنين، بعد ثبوت تلاعب ببعض العدادات من قبل مواطنين، ما يعتبر إهدارًا الطاقة الكهربائية، خاصة مع تكرار اكتشاف عدد من مستخدمي العدادات مسبقة الدفع ببعض شركات توزيع الكهرباء يخالفون شروط التعاقد بالتلاعب في عداد الكهرباء للتهرب من تحمل قيمة استهلاك الطاقه الكهربائية المستهلكة، لافتًا إلى أنه تم اكتشاف الأمر نتيجة عدم شحن رصيد بهذه العدادات لفترة طويلة، وتبين أن معدل استهلاك هؤلاء المواطنين الشهري كان منتظمًا وبالتفتيش وجد تلاعب بعداداتهم.

وأشار المصدر إلى أنه للحد من سرقات التيار الكهربائي سيتم وضع عداد ذكي في كل لوحة توزيع كهرباء مركزية على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن هذا العداد يمكن شركات توزيع الكهرباء من تحديد سارقي التيار الكهربائي وأماكنهم والقدرات المسروقة.

وأضاف أنه تجرى دراسة تولي شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء مسؤولية المرور الدوري على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع، إلى جانب عملهم لضمان عدم لجوء المشترك للتلاعب في العداد، والحد من نسب الفقد في الشبكة القومية التي تكبد الدولة خسائر تصل لـ2 مليار جنيه سنويًا.​