شديد الحرارة والقاهرة 36 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الجمعة، موضحةً أن الأحوال الجوية تشهد طقسًا حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري لطيف ليلاً، مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة، بجانب ظهور شبورة مائية صباحًا.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الطقس على السواحل الشمالية معتدل نهارًا لطيف ليلاً والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مع ظهور شبورة مائية صباحًا.

ويسود طقس حار نهارًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل ليلاً، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، ويكون الطقس على محافظات الصعيد، ما بين حار على الشمال وشديد الحرارة نهارًا على الجنوب معتدل ليلاً والرياح معتدلة تنشط أحيانًا شمالاً.

وتتوقع الهيئة أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 24، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 23، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 28، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 28 درجة مئوية.​