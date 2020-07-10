كورونا في 24 ساعة| الفيروس خارج السيطرة وانخفاض ملحوظ في عدد الإصابات والوفيات بمصر

كتب - يوسف عفيفي:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الخميس، تسجيل 950 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 53 حالة جديدة، وقرار جديد بشأن الإجازات المرضية للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، ومنظمة الصحة العالمية تكرر تحذيرها بأن "كورونا "خارج عن السيطرة".

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

انخفاض ملحوظ.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم الخميس

بسبب "كورونا".. قرار جديد بشأن الإجازات المرضية للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص

تخفيف آثار كورونا.. مدبولي يستعرض تقريرا حول وضع مصر في مؤشر التنمية المستدامة 2020

بسبب كورونا.. الإياتا: 58‎% من الركاب لا يريدون السفر على الطائرات

محافظة القاهرة: ضبط 35 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر

الصحة العالمية تكرر تحذيرها: كورونا "خارج عن السيطرة"

الصحة العالمية : كورونا ليس تحت السيطرة والوضع يزداد سوءا

"الصحة العالمية" تصدر أول تقييم للتعامل مع كورونا في نوفمبر

الصحة العالمية: انتشار كورونا عبر الهواء قد يحدث خلال إجراءات طبية

الجامعة العربية تؤيد قرار مجلس الأمن حول جائحة "كورونا" وتدعو لوقف النزاعات المسلحة

البحرين تسجل 3 وفيات و610 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

الإمارات تسجل 532 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 53,577 حالة

تونس: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

الأردن: لا إصابات بفيروس "كورونا" لليوم الثاني على التوالي

السودان: تسجيل ٧٤ إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و٥ وفيات

قتل 628 في شهر..تحذير من التهاب رئوي أخطر من "كوفيد 19" في كازاخستان

المكسيك: إصابات كورونا تتجاوز 275 ألفا والوفيات 32796 حالة

"لجنة مستقلة للمراجعة".. الصحة العالمية تعلن عن إجراء جديد بشأن "كورونا"

الجزائر تفرض حجرا منزليا جزئيا على بلدتين بسبب انتشار كورونا

أمريكا: زيادة إصابات كورونا بنسبة 2% خلال 24 ساعة

إندونيسيا تسجل أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بكورونا والإجمالي يتجاوز 70 ألف حالة