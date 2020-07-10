بالصور.. محافظة الجيزة: إزالة 36 حالة بناء مخالف حتى سطح الأرض

عبدالدايم تشهد انطلاق أمسيات المجلس الأعلى للثقافة - صور

كتب - أحمد عبد المنعم:

قال محافظ الجيزة، إنه تم إزالة ٦ حالات بناء مخالف بمركز أوسيم شملت إزالة فيلا بالكامل على مساحة ١٠٠٠م تقريبًا وأخرى على مساحه ٥٠٠ م مقامة بالمخالفة بجوار محور الضبعة ببشتيل بالإضافة إلى إزالة ٤ عقارات مخالفة بمنطقة البراجيل.

وأشار إلى أنه تم إزالة 9 حالات تعدي على أرض أملاك دولة بمساحة 712 متر بناحية كفر عمار العياط بالإضافة إلى إزالة ١٢ حالة بناء مخالف على أراضي أملاك الدولة بقرية الطرفاية بمساحة 950 متر بمركز ومدينة البدرشين وإزالة حالتين بناء مخالف بمنطقة الحوض بمركز منشأة القناطر.

وأكد محافظ الجيزة، أنه تم استكمال الإزالة لـ ٤ أبراج مخالفة بحي الهرم شملت إزالة عقارين متجاورين بشارع المنشية الرئيسي وعقار بشارع الأربعين مع اللبيني وآخر بشارع رائد السلام.

وتمكنت المحافظة من إزالة برج مخالف مكون من ١١ طابق بأرض ضيف الله بحي الطالبية حيث تمت الإزالة حتى سطح الأرض إلى جانب إزالة عقار مخالف بشارع كورنيش النيل بحي الوراق واتخاذ الإجراء القانوني حيال المخالفين.

وفي مركز الواحات تمت إزالة تعديات على مساحة ٢٣٠م٢ بمنطقة ام اللفاع بقرية القصر واسترداد ٣٠ فدان.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع، مشدداً على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات بل وضبط المخالف لكى ينال الجزاء القانوني.