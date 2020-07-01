وكيل خطة النواب: 60% من رسوم الأجهزة الإلكترونية بالسيارات لصالح "الوطنية للإعلام"

كتب- مصراوي:

كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن مصير رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية حيث يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسمًا سنويًا مقداره 100 جنيه يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة.

وقال عمر، لمصراوي: تؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص 60% من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، و5% للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، و5% لوزارة الداخلية.

وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالي لتحصيله.

وكانت طالبت الحكومة بأن تكون نسب التحصيل موزعة كالآتي: 40% للهيئة الوطنية للإعلام، و10% للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، و10% لوزارة الداخلية، وهو ما عدلته اللجنة.

وأكد عمر: هناك خلل شديد في الإيرادات بالعام المالي المقبل بسبب جائحة كورونا، وهذا الخلل لابد من علاجه وتعويضه.

وتابع وكيل خطة النواب: في حالة عدم تعويض الخلل المالي ستختل المالية العامة، و100 جنيه لمن يملك سيارة مبلغ عادي يعادل علبتين سجائر.

وواصل: كلنا نشيل مع بعضنا هذا العام حتى لا يحدث تأثر في الموازنة العامة، فحدوث أي اختلال مالي سيؤدي لانهيار الجنيه ويحدث خلل في أسعار السلع، مستشهدا بما حدث في لبنان من وصول الحال لفراغ الثلاجات من الطعام والتعامل بالمقايضات.

وأشار عمر، إلى أن ما يحدث يعد إنجازًا كون مصر صامدة حتى الأن، والدليل على ذلك استمرار صرف العلاوات: ما يحدث في مصلحة الشعب بالأخير.

وحول تعداد السيارات المرتقب تحصيل المبلغ المقرر منها لصالح الخزانة، قال عمر، إنه لا يوجد تعداد لدى اللجنة فهذا أمر يخص الحكومة، مشيرا إلى أنه قد لا يقل عن 3 ملايين سيارة.