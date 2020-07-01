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المطار يستقبل 13 رحلة عليها 2000 راكب من مختلف دول العالم

10:23 م الأربعاء 01 يوليه 2020
المطار يستقبل 13 رحلة عليها 2000 راكب من مختلف دول العالم

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي على مدار ساعات اليوم، 13 رحلة جوية تابعة لشركة مصر للطيران، قادمة من دول الخارج على متنها نحو 2000 راكب، وذلك بالتزامن مع أول يوم في تشغيل الرحلات الجوية المنتظمة للشركة الوطنية مع عودة الطيران إلى المطارات المصرية منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة للحد من انتشار الفيروس.

وقالت مصادر بالمطار، إن الرحلات التي سيرتها شركة مصر للطيران على مدار اليوم، قادمة من (السعودية - الكويت – الإمارات - تونس – أربيل - باربس - لندن - ميلانو - تونس - عمان)، على متنهم إجمالي نحو 2000 راكب.

وتم إنهاء إجراءات وصول جميعهم من خلال مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، وفحص جميع القادمين من الخارج للاطمئنان على خلوهم من الإصابة بالفيروس المستجد.

وسيرت مصر للطيران، اليوم الأربعاء، 14 رحلة جوية إلى دول الخارج تنقل على متنهم قرابة 1500 راكب، في الوقت الذي استقبلت فيه أيضا خامس طائراتها من طراز إيرباص A320neo، قادمة من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة تولوز بفرنسا، للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران ضمن الصفقة المتعاقدة عليها مع إيرباص العالمية.

مطار القاهرة الدولي شركة مصر للطيران فيروس كورونا السعودية الكويت الإمارات

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