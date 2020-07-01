بالصور.. 5 متاحف و8 مواقع أثرية تستقبل الزائرين اليوم

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كتب- مصراوي:

استقبلت 5 متاحف و8 مواقع أثرية الزائرين؛ اليوم الأربعاء، بعد إعادة فتحها للجمهور كمرحلة أولى تمهيدا للافتتاح التدريجي لجميع المواقع والمتاحف الأثرية.

ويأتي ذلك في إطار خطة المجلس الأعلى للآثار للافتتاح التدريجي للمواقع والمتاحف الأثرية بعد استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وشملت هذه المتاحف والمواقع متحف النوبة، ومتحف الأقصر، والمتحف المصري بالتحرير، ومتحف الفن الإسلامي، والمتحف القبطي، ومعابد أبوسمبل وفيله بأسوان، والكرنك والأقصر والدير البحري ومقابر وادي الملوك بالأقصر، ومنطقة أهرامات الجيزة، وقلعة صلاح الدين بالقاهرة.

وتم الالتزام بضوابط السلامة الصحية المعتمدة من وزارة السياحة والآثار لتطبيقها واتباعها بالمتاحف والمواقع الأثرية لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم.​