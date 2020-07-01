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كلام خايب.. أول رد من "العناني" على أنباء إنفاق أموال السياحة على الآثار

10:04 م الأربعاء 01 يوليه 2020
كلام خايب.. أول رد من "العناني" على أنباء إنفاق أموال السياحة على الآثار

الدكتور خالد العناني وزير السياحة

كتب- مصراوي:

انتقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ما يتردد حول أنه يأخذ من موازنة السياحة للإنفاق على الآثار، مؤكدا أن هذا الكلام "خايب وغير وطني".

وقال العناني، على هامش إعادة افتتاح المتحف المصري بالتحرير: العلاقة بين السياحة والآثار تاريخية، وكانتا وزارة واحدة، وكل أموال الوزارتين أموال مصرية يتم إنفاقها داخل مصر وليس خارجها، وبالتالي فلا داعي لمثل هذه الادعاءات على حد قوله.

وأكد الوزير، أن المجلس الأعلى للآثار قدم دعما كبيراً لقطاع السياحة ولم يأخذ منه شيئا، مثل تخفيض أسعار التذاكر في المعابد والمناطق الأثرية بقيمة 50% وهي نسبة كبيرة.

وأضاف العناني: لقد تم ضم وزارتي السياحة والآثار منذ ستة أشهر، بينما نعمل في مشاريع الآثار مثل المتحف المصري الكبير، ومتحف الحضارة، ومتحف شرم الشيخ، ومتحف كفرالشيخ، ومتحف العاصمة الإدارية الجديدة، منذ عدة سنوات، ولم نأخذ منها شيئا من السياحة لأن موازنة هذه المتاحف مليارات، وميزانية السياحة لا تتحملها.

وتابع: صندوق السياحة حالياً بسبب الالتزامات التي عليه، بالسالب، وليس به أموال، والنظرة الضيقة أن الآثار أخذت من السياحة أو العكس، يمكن أن يقولها شخص غير مصري، لأننا لا ننفقها في بلد آخر.

خالد العناني وزير السياحة والآثار السياحة افتتاح المتحف المصري الآثار التاريخية المجلس الأعلى للآثار المناطق الأثرية

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