كامل العدد.. بيع جميع تذاكر زيارة قصر البارون إمبان اليوم

كتب- مصراوي:

شهد قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة اقبالًا كثيفًا من الزائرين، لليوم الثاني على التوالي بعد افتتاحه الرسمي، حيث تم بيع جميع تذاكر الزيارة التي أصدرها المجلس الأعلى للآثار اليوم لدخول القصر وبلغت 900 تذكرة.

وأعرب الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، في بيان صحفي، صدر منذ قليل، عن سعادته بإقبال المصريين على زيارة قصر البارون إمبان بعد افتتاحه أول أمس، للتعرف على تاريخ حي مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة اليومية المعروفة في أوائل القرن العشرين.

جدير بالذكر أنه تم أول أمس افتتاح قصر البارون إمبان بعد الانتهاء من أول مشروع متكامل لإنقاذه وترميمه وتطويره ليصبح معرضا يحكي تاريخ حي مصر الجديدة.