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"أوراسكوم بيراميدز" تعلن الإجراءات الوقائية في منطقة الأهرامات

09:00 م الأربعاء 01 يوليه 2020
"أوراسكوم بيراميدز" تعلن الإجراءات الوقائية في منطقة الأهرامات

أوراسكوم للاستثمار

كتب- مصراوي:

أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار بيراميدز، إحدى شركات أوراسكوم للاستثمار وهي الشركة المتعاقدة مع المجلس الأعلى للآثار على تقديم خدمات داخل منطقة الأهرامات، اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بمنطقة الأهرامات لتنظيم دخول الزائرين والخضوع لإجراء التعقيم والتطهير كخطوة أولى لفتح منطقة هضبة الأهرامات للزائرين من جديد.

وأكد المهندس أشرف حليم، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم بيراميدز، في بيان، أنه تم نشر العديد من العلامات الإرشادية على مداخل منطقة الأهرامات وداخل الهرم للتعريف بإجراءات الوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا ووضع علامات انتظار على الأرض لتنظيم السير والحركة ومراعاة المسافة بين الزائرين، واستخدام المطهرات بعد كافة التعاملات من قطع التذاكر والمرور عبر أجهزة الكشف الذاتي والحقائب وحتي دخول منطقة الزيارة وكذلك يتم قياس الحرارة لكل زائر.

كما يتم إلزام أصحاب الخيول والجمال بالدخول بنسبة 50% تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار، وقياس درجة الحرارة لكل صاحب دابة وفي حالة قراءة حرارة عالية لأحد من أصحاب الدواب يتم منعه من الدخول إلى منطقة الخدمات.

شركة أوراسكوم للاستثمار أوراسكوم منطقة الأهرامات هضبة الأهرامات وزارة السياحة والآثار

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