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الجندي: برلمانات شمال أفريقيا تشيد برؤية الأزهر بشأن ملف سد النهضة

08:04 م الأربعاء 01 يوليه 2020
الجندي: برلمانات شمال أفريقيا تشيد برؤية الأزهر بشأن ملف سد النهضة

النائب مصطفى الجندي

كتب- مصراوي:

وجه النائب مصطفى الجندي، رئيس تجمع برلمانات شمال أفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقس، التحية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لاهتمامه بملف المياه وتأكيده أن نهر النيل هو شريان الحياة لمصر التي كانت دائمًا ولا تزال داعيةَ سلام واستقرارٍ للجميع؛ لذلك فإن دفاعها عن حقوق شعبها في الحصول على حصته المائية واجبٌ لا يحتمل الجدل ولا يقبل التهاون.

وأعلن الجندي، في بيان، اليوم الأربعاء، تأييده التام والمطلق لتأكيد الدكتور أحمد الطيب عدم أحقية أحد في مصادرة حق الشعب المصري التاريخي في مياه هذا النيل، وعلى المجتمع العربي والأفريقي أولًا والدولي ثانيًا أن يبادر -ودون إبطاء- إلى الوقوف بجوار مصر ومساندتها للوصول إلى حل سلمي مناسب يضمن حقوق مصر المائية كاملة في هذه القضية المصيرية ليبقى نهر النيل دائمًا شريانَ خير وسلام.

وقال النائب مصطفى الجندي، إن الأزهر الشريف لا يتردد لحظة في أن يقول كلمة الحق في كل القضايا الوطنية والقومية المثارة على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية مطالبا من المجتمع العربي والأفريقي أولا والدولي ثانيا والعمل على تنفيذ رؤية شيخ الأزهر لحل أزمة سد النهضة حتى يبقى نهر النيل الخالد شريان خير وتنمية وسلام للجميع.

مصطفى الجندي سد النهضة البرلمان الأفريقي أحمد الطيب الأزهر الشريف

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