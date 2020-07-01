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طلب إحاطة بشأن انتشار مياه معدنية فاسدة بالأسواق

07:33 م الأربعاء 01 يوليه 2020
طلب إحاطة بشأن انتشار مياه معدنية فاسدة بالأسواق

النائبة أنيسة حسونة

كتب- مصراوي:

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بشأن انتشار المياه المعدنية الفاسدة بالأسواق المصرية دون تدخل من الجهات المعنية.

وقالت حسونة، في طلبها: هناك شكوى متزايدة من المواطنين من جودة المياه المعدنية وطرحها للتداول بالأسواق رغم عدم مطابقتها للمواصفات القياسية، وتكون بعضها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكدت: يوجد في مصر عدد كبير من مصانع تعبئة مياه معدنية غير مرخصة وتعمل تحت مظلة خفية بعيدا عن أعين الرقابة الإدارية وحماية المستهلك، وتقوم بتعبئة المياه العادية وبيعها على أنَّها معدنية، رغم أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أكدت سابقا أن مصر لا تمتلك آبار مياه معدنية على الإطلاق.

وأشارت أنيسة حسونة، إلى وجود تأكيدات بأن الجهات الحكومية المسؤولة عن متابعة شركات المياه المعدنية الخاصة، أهملت متابعتها، وأن بعض المحطات سقطت من نظر المسؤولين ولم تعد تحت سيطرة المراقبة، كما أن بعض المحطات أصبحت تخالف المعايير، وتقوم بتعبئة المياه دون التأكد من جودتها وبيعها للمواطنين على أنَّها معدنية.

وطالبت حسونة، بضرورة ضبط سوق المياه المعدنية في مصر وتغليظ العقوبات على المخالفين لاشتراطات السلامة، وتعزيز قدرات الجهات الرقابية على الشركات ومحطات التعبئة الخاصة، وتنظيم تحليلات دورية للمياه بها.

أنيسة حسونة مجلس النواب مجلس الوزراء المياه المعدنية الفاسدة

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