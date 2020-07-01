أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

محافظ الجيزة يوجه بتوفير 5 أجهزة أشعة بمستشفى أوسيم

07:25 م الأربعاء 01 يوليه 2020
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب- أسامة علي:

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مستشفيات (أوسيم - مبارك المركزي) بمراكز ومدن أوسيم ومنشأه القناطر في زيارة شملت متابعة جاهزية أقسام الاستقبال والعزل للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى والوقوف على الخدمات المقدمة.

واطلع المحافظ، على عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بمستشفى أوسيم، وعدد حالات الشفاء منها والتجهيزات اللازمة وعدد الأسرة وأي احتياجات يتم دعم المستشفى بها.

ووجه المحافظ، مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، بتوفير 5 أجهزة أشعة وكافة الاحتياجات اللازمة للمستشفى.

وأكد المحافظ، للأطباء والممرضين، ضرورة الجاهزية الكاملة والمستمرة خلال المرحلة القادمة ورفع أقصى درجات الانضباط موجهاً في الوقت ذاته التحية والتقدير لهم لما يبذلونه من مجهودات في سبيل سلامة المواطنين.

كما تفقد المحافظ، قسم الأشعة بمستشفى مبارك موجهاً باستقبال كافة الحالات المرضية وتقديم الرعاية والخدمة الطبية لكافة المرضى.

وحرص راشد، على التواصل مع الأطباء بالمستشفى للاطمئنان على انتظام العمل وعدم وجود أي معوقات مؤكداً أن الفترة المقبلة تستلزم الاستمرار في حالة الاستنفار وعدم التراخي.

كما شدد المحافظ، على عدم الامتناع عن استقبال أي مريض والكشف على الحالات وتحويلها إلى أماكن أخرى في حالة عدم توافر الإمكانية لتلقي العلاج بالمستشفى.

محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد مستشفى أوسيم

الخبر التالى:

طلب إحاطة بشأن انتشار مياه معدنية فاسدة بالأسواق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 68311

    عدد المصابين

  • 18460

    عدد المتعافين

  • 2953

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10523115

    عدد المصابين

  • 5734725

    عدد المتعافين

  • 511245

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:حدث في 8 ساعات| تحذير الأرصاد.. وإحالة 16 ألف مخالف للنيابة العسكرية