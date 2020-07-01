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الإجمالي 305.. السياحة: حصول 161 مطعمًا وكافيتريا على شهادة السلامة الصحية.

06:39 م الأربعاء 01 يوليه 2020
الإجمالي 305.. السياحة: حصول 161 مطعمًا وكافيتريا على شهادة السلامة الصحية.

وزارة السياحة والآثار

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، حصول 161 مطعمًا وكافيتريا سياحية على شهادة السلامة الصحية للتشغيل، وذلك بعد التأكد من استيفائهم لكافة الضوابط والاشتراطات التي أصدرتها الوزارة، والمعتمدة من مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وبحسب بيان اليوم، قال عبدالفتاح العاصي، مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إن إجمالي عدد المطاعم السياحية والكافتيريات الحاصلة على شهادة السلامة الصحية حتى الآن وصل إلى 305 مطاعم بالعديد من المحافظات المختلفة.

وأضاف العاصي، أن لجان الفحص مستمرة في استكمال أعمال التفتيش والتأكد من تنفيذ الإجراءات المتبعة على باقي المنشآت السياحية التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية ومواعيد التشغيل المسموح بها.

جدير بالذكر أنه في ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع لجنة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء فقد تم الموافقة على السماح بإعادة تشغيل المنشآت السياحية المكشوفة والمغلقة بنسبة 25% من حجم الطاقة الاستيعابية للمنشأة اعتبارًا من السبت الموافق 27 يونيو 2020.

وزارة السياحة والآثار السياحة مجلس الوزراء المنشآت السياحية عبدالفتاح العاصي

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