مطار القاهرة يستقبل 7 رحلات من الأردن وتونس والإمارات وإيطاليا والكويت

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، 7 رحلات دولية من الإمارات، والأردن، وتونس، والكويت، وإيطاليا، وعليهم حوالي 1255 راكبًا، وذلك تزامناً مع عودة حركة الطيران بعد توقف استمر نحو ثلاثة شهور، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بالمطار: وصلت رحلتان لشركة طيران العربية، الأولى قادمة من الشارقة وتقل 180 راكبا، والثانية من إيطاليا وتقل 150 راكبا، كما وصلت رحلة لشركة الخطوط الكويتية وتقل 250 راكبا، ورحلة لشركة الخطوط الإماراتية وتقل 276 راكبا، و3 رحلات لشركة مصر للطيران، الأولى قادمة من الكويت وعليها 80 راكبا، والثانية قادمة من الأردن وتقل 279 راكبا، والثالثة قادمة من تونس وتقل 40 راكبا.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب الذين تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائرة والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

ومن المقرر أن تقلع من مطار القاهرة الدولي على مدار اليوم الأربعاء، 38 رحلة دولية لنقل قرابة 3236 راكبا من جنسيات مختلفة، كما تسير الشركة الوطنية مصر للطيران أولى رحلاتها الدولية المنتظمة من مطار القاهرة لنقل ما يقرب من 2000 راكب على متن 14 رحلة دولية.