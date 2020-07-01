أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

الحكومة توافق على التعاقد مع "ميتسوبيشي" لتطوير قطارات الخط الثاني للمترو

06:14 م الأربعاء 01 يوليه 2020
الحكومة توافق على التعاقد مع "ميتسوبيشي" لتطوير قطارات الخط الثاني للمترو

مترو الخط الثاني

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، على قيام الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بإجراء التعاقد مع شركة ميتسوبيشي اليابانية (المورد الأصلي لقطارات الخط الثاني) لتوريد 280 وحدة تحكم في الأبواب (DCU)، من أجل رفع كفاءة قطارات الخط الثاني.

كما وافق المجلس على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (65)، والمنعقدة بتاريخ 29/6/2020، وذلك لعدد 32 موضوعاً.

مترو الخط الثاني مجلس الوزراء ميتسوبيشي

الخبر التالى:

مطار القاهرة يستقبل 7 رحلات من الأردن وتونس والإمارات وإيطاليا والكويت

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 68311

    عدد المصابين

  • 18460

    عدد المتعافين

  • 2953

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10523115

    عدد المصابين

  • 5734725

    عدد المتعافين

  • 511245

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول تركيا ويمكن فرض عقوبات