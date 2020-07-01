مصر للطيران تعلن انضمام الطائرة الخامسة من طراز "إيرباص A320Neo" إلى أسطولها

كتب- محمد عبيد:

أعلن الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وصول طائرة الشركة الخامسة الجديدة بحروف تسجيل "SU-GFN" من طراز إيرباص A320neo قادمة من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة تولوز بفرنسا إلى مطار القاهرة الدولي.

وقال زكريا، في بيان، الأربعاء: تصل الطائرة السادسة من نفس الطراز الأسبوع المقبل من إجمالي 8 طائرات طراز إيرباص A320Neo تم التعاقد عليها بالإضافة إلى 7 طائرات من طراز إيرباص A321Neo لتنضم لأسطول مصر للطيران.

وكان في استقبال الطائرة الجديدة الطيار حسن منير، مساعد رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وأضاف زكريا، أنه رغم التحديات الصعبة والظروف التي يشهدها قطاع الطيران المدني على مستوى العالم نتيجة تداعيات فيروس كورونا إلا أنهم يلتزمون بخطة تحديث أسطول الناقل الوطني وتقديم خدمة متميزة للركاب من خلال انضمام أحدث الطائرات ذات مستويات الراحة والرفاهية العالية.

وتوفر الطائرة الجديدة إيرباص A320Neo مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات من خلال الأجواء والإنارة المريحة، إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالإنترنت وخاصية الـLive TV التي تتيح مشاهدة العديد من القنوات الإخبارية والرياضية وغيرها لإعطاء تجربة مميزة للمسافرين على متنها، ويوجد شاشة شخصية في كل مقعد سواء على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية.

ويتمتع طراز A320neo بهيكل يعد الأوسع ضمن فئته، وتحتوي الطائرة على أحدث التقنيات المبتكرة، بما فيها المقصورة الأفضل في القطاع وأحدث جيل من المحركات التي من شأنها توفير 20% في معدلات استهلاك الوقود عن كل مقعد، وتمتاز A320neo بمستوياتٍ منخفضة من الانبعاثات، فضلا عما تقدمه من مزايا صديقة للبيئة وقدرتها على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة 50% مقارنةً بالجيل السابق، فضلا عن تصميم المقصورة الواسع المكون من درجتين بسعة مقعدية 142 مقعدًا بواقع 16 مقعدًا في درجة رجال الأعمال و126 مقعدًا في الدرجة السياحية.