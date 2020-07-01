بداية من الغد.. الجيزة: غلق جزئي لشارع الأهرام بالاتجاهين لمدة 4 أيام

كتب- أسامة علي:

أعلنت محافظة الجيزة، قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع القومي لمترو أنفاق الخط الرابع للبدء في نقل المرافق (غاز طبيعي) والمتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع مما يستلزم إجراء قطع عرضي لشارع الأهرام.

وأوضحت المحافظة، أنه سيتم إجراء غلق جزئي لشارع الأهرام بالاتجاهين أمام مول زيزينيا (كارفور) محيط منطقة المطبعة بدون تعطيل حركة المرور وذلك لمدة 4 أيام، بدءًا من صباح يوم الخميس الموافق 2/7/2020 حتى صباح الأحد الموافق 5/7/2020 على أن يكون العمل بدءًا من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً فقط طوال فترة الأعمال.

ووجه محافظ الجيزة، رئيس حي الطالبية بالمتابعة الميدانية للأعمال وسرعة رد الشيء إلى أصلة عقب انتهاء الأعمال، لافتاً إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

وطالبت محافظة الجيزة، المواطنين بضرورة الالتزام بالإرشادات المرورية وتعليمات رجال المرور لتفادي أي إعاقات مرورية.