الخطة الكاملة لاستئناف النشاط في كافة المواقع الثقافية والمسارح

كشفت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عن الجدول الزمنى التدريجى لاستئناف النشاط بمختلف القطاعات وإعادة الفعاليات الثقافية والفكرية والفنية إلى كافة المواقع والمنشآت خلال شهر يوليو.

وأكدت "عبد الدايم" أن الخطة الزمنية لاستئناف الحراك الإبداعى المصرى تهدف إلى إعادة الحياة إلى المواقع والمنشآت الثقافية والفنية لاستكمال الرسالة التنويرية، باعتبار القوى الناعمة وسيلة فاعلة في بناء الإنسان وتطوير الوعى.

وشددت على أن إعادة التشغيل يتم طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجمهور والعاملين والتى تشمل استقبال 25 % من الطاقة الاستيعابية، وضع أجهزة التعقيم الذاتى على بوابات الدخول، إجراء عمليات قياس الحرارة، الالتزام بمسافات التباعد الآمنة، التطهير الشامل للمنشآت، توزيع مطبوعات إرشادية توعوية على الزائرين، وتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات.

وتنطلق المرحلة الأولى من الخطة الزمنية لاستئناف النشاط صباح الأحد 5 يوليو وتبدأ بفتح 16 مكتبة في 10 محافظات منها 12 مكتبة تابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج وهى المركز الدولى للكتاب - مكتبة 26 يوليو بالقاهرة بالإضافة إلى مكتبات محافظات الجيزة، المنيا، أسيوط، أسوان، طنطا، المحلة، دمنهور، الإسماعيلية، بور فؤاد والمنصورة مع تشغيل منافذ البيع التابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب على فترتين منعا للتكدس والازدحام، قاعة الاطلاع بمركز أدب الطفل وقاعة الاطلاع في باب الخلق بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، مكتبة القاهرة الكبرى التابعة لقطاع الإنتاج الثقافى، مكتبة المترجم بالمركز القومى للترجمة، إلى جانب مكتبات مصر العامة ويبدأ العمل بها اعتبارا من الأربعاء 15 يوليو.

كما سيتم استئناف العمل فى المتاحف القومية التابعة لقطاع الفنون التشكيلية، اعتباراً من الثلاثاء 7 يوليو، وتبدأ بمتاحف الفنون الجميلة بالاسكندرية، محمد ناجى، محمود مختار، فيما تضم المرحلة الثانية متاحف طه حسين، جمال عبد الناصر، مصطفى كامل، وذلك اعتبارا من الثلاثاء 14 يوليو .

كما يتم استئناف العمل بمتاحف ومسارح صندوق التنمية الثقافية اعتبارا من الثلاثاء 7 يوليو، وتشمل متاحف أم كلثوم بقصر المانسترلى، المعرض الدائم بقصر الامير طاز، نتاج ملتقى الاقصر الدولى، ويعاد تشغيل متحف نجيب محفوظ اعتبارا من الأحد 2 أغسطس، وتعمل المسارح المكشوفة بقصر المانسترلى ومركز طلعت حرب الثقافى بالسيدة نفيسة اعتبارا من الاربعاء 15 يوليو.

كما سيتم استئناف العمل بمبادرة صنايعية مصر بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط وورش عمل بيت العود ببيت الهراوى اعتباراً من الأربعاء 15 يوليو .

ويستأنف المجلس الأعلى للثقافة فعالياته اعتبارا من الاثنين 6 يوليو، بعقد الندوات والمحاضرات الفكرية والأدبية والعلمية كمرحلة أولى، على أن يعود عمل لجان المجلس الاعلى للثقافة كمرحلة ثانية اعتبارا من الأحد 12 يوليو .

أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتبدأ نشاطها اعتباراً من الأربعاء 15 يوليو فى محافظات شرم الشيخ - جنوب سيناء - مرسى مطروح ـ البحر الاحمر ، اما المرحلة الثانية تنطلق الاربعاء 22 يوليو بتشغيل قصور الثقافة فى جميع محافظات الصعيد ، وتشهد المرحلة الثالثة التى تنطلق الاربعاء 29 يوليو استئناف الانشطة فى قصور الثقافة بمحافظات القاهرة الكبرى، الدلتا، مدن القناة .

وتعود دار الأوبرا المصرية، إلى تقديم فعالياتها اعتباراً من الخميس 9 يوليو حيث يتم تشغيل مسرح النافورة الكبير، يليه المسرح المكشوف ومسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" ويبدأ العمل بهما 10 يوليو .

كما يتم بدء العمل بمسارح البيت الفنى للمسرح اعتبارا من الأربعاء 15 يوليو بمسرح ساحة الهناجر

وتشمل خطة التشغيل إعادة نشاط مسرح البالون الجمعة 10 يوليو، مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية الخميس 16 يوليو، السيرك القومى الخميس 9 يوليو، مسارح القومى، الطليعة، الغد، الشباب، العائم الصغير، أوبرا ملك، العرائس، المتروبول، القومى للأطفال، بيرم التونسى بالإسكندرية الجمعة 17 يوليو .

وتستأنف فصول مراكز تنمية المواهب استقبال طلابها حيث يتم عودة التدريبات الفردية كمرحلة أولى اعتباراً من الجمعة 10 يوليو.