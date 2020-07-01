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اليوم.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالجيزة

04:57 م الأربعاء 01 يوليه 2020
اليوم.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالجيزة

حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

كتب- أسامة علي:

أعلنت محافظة الجيزة، إنطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الاطفال للاطفال من مواليد 1/1/2016 وحتى 22/3/2018 بدا من اليوم الأربعاء بأحياء ومراكز وقرى المحافظة من خلال تطعيم الأطفال بجرعتين يفصل بينهما شهر من طعم شلل الأطفال المعطل سولك (بالحقن) بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية.

أكد محافظ الجيزة، أن عدد الأطفال المستهدفين نحو ٤٨١ ألفا و ٤٧٧ طفلا على مستوى الإدارات الصحية وسيتم التطعيم بجميع المراكز والوحدات والمكاتب الصحية من خلال ٢٧٧ فريق مدرب، بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مشيرا إلى قيام وزارة الصحة بتوفير الطعوم اللازمة طوال فترة التطعيم.

حملة التطعيم ضد شلل الأطفال الجيزة مكاتب الصحة

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