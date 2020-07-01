أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

بدلًا من ١٤٠ قرشًا.. البرلمان: مئة جنيه رسمًا سنويًّا لكل سيارة بها أجهزة ترفيهية

03:11 م الأربعاء 01 يوليه 2020
بدلًا من ١٤٠ قرشًا.. البرلمان: مئة جنيه رسمًا سنويًّا لكل سيارة بها أجهزة ترفيهية

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

وافقت لجنة الخطة والموازنة، برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٨ في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللا سلكية.

ونص مشروع القانون، كما جاء من الحكومة، على أن يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة ٢ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٨ في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية المشار إليها، النصَّ الآتي:

"يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسمًا سنويًّا مقداره مئة جنيه؛ يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة ٤٠٪ من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة ١٠٪ للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة، والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة ١٠٪ لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالي لتحصيله".

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه لما كانت هذه الرسوم قدرها ١٤٠ قرشًا؛ فهي لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.

وطالب حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بزيادة النسبة المخصصة للهيئة؛ بحيث تكون أكثر من ٤٠٪، لتكون ٥٠٪ أو٦٠ ٪.

وطالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بأن يكون نسب الرسوم يتم تقسيمها ٦٠٪ للهيئة، و٥٪ للداخلية، و٣٠٪ لوزارة المالية، و٥ للجهات القائمة؛ للمتابعة والرقابة، وقد وافقت اللجنة على هذا المقترح، ولم توافق على مقترح الحكومة.

ورفضت النائبة سيلفيا نبيل، والنائب طلعت خليل، مشروع القانون، رافضين فكرة زيادة الرسوم على المواطنين لتؤول لتمويل جهات مثل الهيئة الوطنية للإعلام.

البرلمان أجهزة ترفيهية الأجهزة اللا سلكية مجلس النواب

الخبر التالى:

طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" يؤدون امتحان مادتي "علم النفس و الاجتماع"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 68311

    عدد المصابين

  • 18460

    عدد المتعافين

  • 2953

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10523115

    عدد المصابين

  • 5734725

    عدد المتعافين

  • 511245

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن إعادة إصابة المتعافين من كورونا مرة ثانية