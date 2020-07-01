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الصحة العالمية: 132 تجربة لإنتاج لقاح لكورونا.. و10 منهم في المراحل النهائية

01:50 م الأربعاء 01 يوليه 2020
الصحة العالمية: 132 تجربة لإنتاج لقاح لكورونا.. و10 منهم في المراحل النهائية

منظمة الصحة العالمية

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن هناك ما يزيد عن 132 لقاحا قيد التطوير على مستوى العالم، لافتة إلى أنه بالوقت الحالي لدينا أكثر من 10 لقاحات بالمرحلة الثالثة للإنتاج.

وأضافت "الحجة" في مؤتمر صحفي عقدته المنظمة اليوم الأربعاء: "هذا أمر سريع جدا في صناعة اللقاحات، لأن تطوير اللقاحات يأخذ سنوات للوصول إلى سلامة وفعالية اللقاح".

وأشارت إلى أن المنظمة خصصت منصة للقاحات والأدوية والفحوصات لتسمح بمشاركة التجارب بكل الدول والمؤسسات للمساهمة في كل البحوث العلمية للأدوية واللقاحات

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