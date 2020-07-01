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مهلة 3 أشهر.. الحكومة: قطع المرافق عن الممتنعين عن طلاء واجهات المباني

01:46 م الأربعاء 01 يوليه 2020
مهلة 3 أشهر.. الحكومة: قطع المرافق عن الممتنعين عن طلاء واجهات المباني

الدكتور مصطفي مدبولي

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه إلى المحافظين، إن عليهم وضع خطة تنفيذية تتضمن جدولًا زمنيًّا في ما يخص موقف طلاء واجهات وجوانب المباني، وقيام أصحاب المباني بالانتهاء من طلاء الواجهات الأربع لها، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على أن يتم اتخاذ إجراءات القطع الفوري للمرافق من كهرباء ومياه عن المباني التي لا ينتهي أصحابها من طلاء واجهاتها، عقب انتهاء المهلة المقررة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء؛ لبحث الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء والاشتراطات البنائية، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ووجه رئيس الوزراء بمراجعة كود الجراجات التي سيتم بناؤها أسفل المباني السكنية الجديدة؛ بحيث يتناسب عدد الجراجات المخصصة لكل وحدة مع مساحة تلك الوحدة، تفادياً لانتظار السيارات في الشوارع لعدم وجود مساحات كافية في الجراجات.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الحكومة طلاء واجهات المباني

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